Москва, 20 декабря, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Соглашение о городах-побратимах на территории России, ДНР и ЛНР было подписано в Москве в рамках проведения итогового заседания интеграционного комитета «Россия — Донбасс», сообщил 20 декабря исполняющий обязанности заместителя председателя совета министров ЛНР Андрей Дробот.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Мало того, что мы смогли прикоснуться ко всем сферам общественной жизни РФ, открылись широкие просторы для наших творческих коллективов, мы ознакомились с большим количеством новых методик преподавания», — цитирует ТАСС Дробота.

Соглашения о побратимстве подписали представители городов и районов, расположенных в разных частях России, Донецкой и Луганской народных республик.

Города Ровеньки (ЛНР) и Наро-Фоминск (Московская область);

Города Снежное (ДНР) и Саки (Крым)

Лутугинский район ЛНР и Белогорский район Крыма;

Кировский район ДНР и Ардонский район Северной Осетии — Алании.

Дробот отметил, что за год началась реализация совместных программ в сфере медицины, образования и детского отдыха.

«Мы провели более 700 мероприятий. Очень хорошо сработали на своем уровне профсоюзные организации», — заключил представитель ЛНР.

Напомним, интеграционный комитет «Россия — Донбасс» был учрежден в марте 2017 года как постоянно действующая общественная структура для усиления процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации.

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