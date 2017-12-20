Москва, 20 декабря, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Законопроект, касающийся правил вывоза и ввоза в Россию культурных ценностей, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. В Госдуме считают, что нормы коррупционны.

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Предлагается урегулировать отношения по перемещению культурных ценностей из Российской Федерации в иностранные государства, не являющиеся государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Российскую Федерацию.

Опасность

Депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ) выступил с резкой критикой инициативы.

«Мы принимаем абсолютную коррупцию, стопроцентную — для тех, кто пытается вывезти предметы культурной ценности. Закон принимать нельзя», — уверен парламентарий.

Принятие закона — вопрос суверенитета, отметил Бортко.

«Контроль за вывозом культурных ценностей предполагается осуществлять не на границах РФ, а на границах ЕАЭС. Это значит, на границах Казахстана где-нибудь будут определять что такое культурная ценность и можно ли ее вывозить. В то время как оружие, наркотики определяются у нас на границе. это вопрос суверенитета», — подчеркнул Бортко.

Совет

Создается Совет по сохранению культурного наследия и развитию международного обмена культурными ценностями. Прописывается, что в состав совета входят представители органов государственной власти, государственных, муниципальных музеев, негосударственных музеев федерального значения, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, объединений коллекционеров культурных ценностей и галеристов, театральные деятели, представители научного и культурного сообщества и независимые искусствоведы. Причем устанавливается, что представители государственных и муниципальных музеев не могут составлять менее половины состава совета.

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Экспертиза

Законопроектом прописываются нормы, касающиеся экспертизы. Так, «экспертиза культурных ценностей проводится по заявлению физического или юридического лица, а также по обращению уполномоченного органа, таможенного или иного правоохранительного органа». Указано, что такая экспертиза может быть как обязательной, так и необязательной.

Экспертиза культурных ценностей проводится на договорной основе экспертами по культурным ценностям.

Заключение

По результатам проведения экспертизы культурных ценностей эксперт по культурным ценностям составляет письменное экспертное заключение по форме, утвержденной уполномоченным органом, в трех экземплярах, один из которых передается заявителю, один хранится у эксперта в течение года с даты составления экспертного заключения и один направляется экспертом по культурным ценностям в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты составления экспертного заключения. Прописывается, каких направлений должны касаться выводы экспертов.

Порядок проведения экспертизы культурных ценностей, в том числе критерии отнесения предметов к культурным ценностям, и порядок направления экспертом экспертного заключения в уполномоченный орган утверждаются правительством РФ.

Срок проведения экспертизы культурных ценностей составляет 15 календарных дней, за исключением случаев продления указанного срока, предусмотренных порядком проведения экспертизы культурных ценностей.

Можно оспорить

Результаты экспертизы культурных ценностей могут быть оспорены в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исключения

Под действие норм об экспертизе не подпадают культурные ценности, временно вывозимые и возвращенные после временного вывоза государственными и муниципальными музеями, архивами, библиотеками.

Предложено основание — при условии наличия в этих организациях уполномоченного коллегиального органа (уполномоченных коллегиальных органов), который имеет право принимать решение о состоянии сохранности и об установлении страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей, а также о подлинности и состоянии сохранности культурных ценностей, возвращенных после временного вывоза.

Ввоз

Доступ экспертов по культурным ценностям к ввозимым движимым предметам в зоне таможенного контроля для проведения экспертизы культурных ценностей осуществляется под надзором таможенных органов при предъявлении экспертом удостоверения эксперта по культурным ценностям. Ввоз культурных ценностей, в отношении которых объявлен розыск, может быть осуществлен только в целях их возврата собственнику или иному законному владельцу, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Вывоз

Вывоз культурных ценностей, в отношении которых правом ЕАЭС установлен разрешительный порядок вывоза, осуществляется физическими лицами для личного пользования на основании заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей, а физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридическими лицами — на основании лицензии на вывоз культурных ценностей.

Заключение (разрешительный документ) на вывоз культурных ценностей и лицензия на вывоз культурных ценностей выдаются в каждом случае вывоза культурных ценностей.

Физические и юридические лица вправе вывозить ранее ввезенные в Российскую Федерацию культурные ценности, в том числе культурные ценности, имеющие особое значение, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза, при предъявлении таможенным органам заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей или лицензии на вывоз культурных ценностей, за исключением вывоза временно ввезенных в Российскую Федерацию культурных ценностей.

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