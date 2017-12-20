Калуга, 20 декабря, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Компания Volkswagen в 2018 году намерена начать поставлять в страны ЕС двигатели российского производства, это будут моторы 1.6 MPI, которые выпускает предприятие компании, расположенное в Калуге, об этом 19 декабря сообщило агентство «Автостат».

nadeem1991 Volkswagen

Представители Volkswagen пояснили, что двигатели объемом 1,6 л соответствуют стандарту Евро-5, они будут поставляться в страны Евросоюза в соответствии с техническими требованиями.

При этом в компании отметили, что экспортная работа в дальнейшем может быть продолжен лишь при условии, что российские власти будут и далее придерживаться подхода при котором уровень локальной добавленной стоимости рассчитывается по компании-производителю, а не по отдельной модели.

Эксперты Volkswagen указывают на то, что на данный момент производство компании в России имеет высокий уровень локализации (локальная добавленная стоимость равна 60%).

Они отметили, что если показатели будут увеличиваться в дальнейшем, то производство предназначенных для иных рынков моделей с другими характеристиками столкнется с проблемами.

Напомним, ранее пресс-служба компании «Автотор» сообщила, что начала экспортировать в Белоруссию грузовики Hyundai HD78. В компании отметили, что это стало возможным благодаря политике компании, которая направлена на повышение уровня локализации.