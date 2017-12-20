Калуга, 20 декабря, 2017, 13:55 — ИА Регнум. На получение правительственной премии лучшим молодым управленцам России в Калужской области претендуют четыре кандидата, сообщили 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM в областной администрации. Финалисты всероссийского конкурса получат гранты в 1 млн рублей и возможность сделать карьеру в государственных органах власти.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На встрече

В полуфинал, который пройдёт с 9 по 12 января 2018 года, от региона вышли эксперты в области атомной энергетики, электротехники, газодобычи и производства систем безопасности.

«У нас обученных людей, конкурентных много. Но потом — бах, они уезжают куда-то, растворяются. Мы тогда сможем себя считать конкурентной страной, когда, наоборот, будет стоять очередь из молодых или состоявшихся людей, которые хотят приехать на постоянное место жительства в страну», — заявил на встрече с кандидатами губернатор Анатолий Артамонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о старте нового управленческого конкурса «Лидеры России» объявили в октябре 2017 года на пресс-конференции в Кремле. Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что проект будет действовать на постоянной основе.