Москва, 20 декабря, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Накануне новогодних праздников активность участников сырьевого рынка переключается с котировок мониторов на ценники (котировки) в супермаркетах и поиски новогодних подарков, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

lalabell68 Нефть

«На прошлой неделе ОПЕК сохранила прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на уровне 96,94 миллиона баррелей в сутки, в 2018 году — на уровне 98,45 миллиона баррелей, о чём говорится в декабрьском докладе организации», — привел цифры эксперт.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2017 году не изменился по сравнению с предыдущим — 1,53 миллиона баррелей в сутки. По мнению ОПЕК, лидером по данному показателю будет Китай, где спрос на нефть вырастет на 0,46 миллиона баррелей в сутки.

«За ним следуют другие страны Азии, главным образом Индия, где спрос вырастет на 0,28 миллиона баррелей в сутки. При этом ОПЕК отмечает, что в 2018 году основной рост спроса на нефть придется на развивающиеся страны», — сказал Блинов.

Все эти тезисы скорее будут или опровергаться, или утверждаться уже в 2018 году, а пока наблюдается снижение активности на торгах. Но цены на нефть марки Brent могут дотянуться до уровней в $67,99 и $69,63 и умопомрачительных $83,53 от текущих уровней в $64 за баррель.

В текущих условиях спекулятивный рост цен на нефть может продолжиться в начале 2018 года и достигнуть уровней в $62,58 и $64,92 и, возможно, даже до $75,46 по нефти марки WTI от текущих уровней в $57,80 за баррель.

«Сегодня, 20 декабря, нефть торгуется в рамках консолидационного движения, взяв паузу, чуть отойдя от годовых максимумов», — пояснил эксперт.

Читайте также: Движение нефти носит сдержанный характер