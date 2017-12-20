Калуга, 20 декабря, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Особая экономическая зона «Калуга» продолжает пополняться новыми участниками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства 20 декабря, статус резидента был присвоен ещё одной фирме. Ей стала вьетнамская компания «Тиэйч Милк Индустри». Такое решение было принято на последнем заседании экспертного совета по рассмотрению заявок.

Пресс-служба правительства Калужской области Ассортимент вьетнамского молокоперерабатывающего предприятия

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Так, инвестор на участке ОЭЗ «Калуга» в Боровском районе намерен построить молокоперерабатывающее предприятие. Его мощность составит до тысячи тонны продукции в день. Ассортимент планируется широкий.

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Сырьё (более 50%) для производства молока, йогуртов, сыра и функциональных молочных продуктов будут поставлять с ферм, которые компания уже начала возводить в южных районах области. Вложения в проект, предполагающий создание 350 рабочих мест, превысят 6,7 млрд рублей.

Добавим, что в настоящее время в ОЭЗ «Калуга» уже насчитывается 14 резидентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 декабря, между правительством области и российским акционерным обществом «МираксБиоФарма» было заключено соглашение о намерениях совместной реализации инвестиционного проекта по строительству на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга» фармацевтического производства. Общий объём инвестиций — почти 3 млрд рублей. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, оно будет выпускать инновационные лекарственные средства и субстанции.