Москва, 20 декабря, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Правительственный закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс в связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

Законопроект предлагает прописать, что пока РФ не приняла новое законодательство о таможенном регулировании, все решения по этим вопросам будет принимать Министерство финансов. Так, РФ не нарушит свое обязательство с 1 января 2018 года полностью перейти на Таможенный кодекс ЕАЭС.

Страна уже ратифицировала документ в 2007 году, однако Минфину было необходимо доработать существующие законы РФ, чтобы они соответствовали общему кодексу. Причем, принять все законы Госдума должна была до 1 декабря 2017 года, чтобы с 2018 года они могли вступить в силу.

Ранее глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») отмечал, что правительство может не успеть внести соответствующие законопроекты таким образом, чтобы Таможенный кодекс ЕАЭС смог вступить в силу вовремя. Например, еще 18 декабря на рассмотрении комитета не было инициатив по этому вопросу. Однако затем Минфин дополнил необходимыми поправками законопроект об изменении налогообложения контролируемых иностранных компаний. Таким образом, ведомству удалось «успеть» с принятием необходимых изменений.

Как заявил в ходе заседания профильного комитета замминистра финансов Илья Трунин, Таможенный кодекс ЕАЭС до сих пор не ратифицирован всеми членами союза. По его словам, именно с этим связаны задержки с принятием нового закона о таможенном регулировании в РФ.

«До принятия закона о таможенном регулировании все будет регулироваться приказами Минфина. У нас закон о таможенном регулировании висит в воздухе, он нам ещё даже не внесен. Поэтому с 1 января нам надо думать, каким образом поступить», — отмечал в ходе заседания профильного комитета его глава Андрей Макаров.