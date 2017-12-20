Рига, 20 декабря, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Элиты Прибалтики начинают потихоньку понимать, куда дует ветер геополитических перемен, и пытаются ему начать соответствовать. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик совместное заявление премьер-министров стран постсоветской Прибалтики, сделанное ими 18 декабря относительно отсутствия возражений по вопросу строительства «Северного потока-2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Принятое решение, считает эксперт, говорит о нескольких вещах:

«Во-первых, Прибалтика демонстрирует свое понимание того, что ссориться с Берлином после выхода бывшей Великой Британии из ЕС она не будут. В основе этого решения лежит экономика. Если Прибалтика будет бороться с Берлином по вопросу получения им дешевого и надежного российского трубопроводного газа, то Берлин просто лишит экономики этих стран подпитки из бюджета ЕС после 2020 года.

Это сегодня и так под большим вопросом, как и существование всего ЕС в нынешнем виде. Однако дальнейшая борьба против «Северного потока-2» со стороны прибалтов будет означать не только войну против России, но и против Германии. То есть на два фронта. А это, естественно, ни в какие рациональные ворота не лезет. Тем более, что и бороться уже против «Северного потока-2» бесполезно после того, как взорвалась газораспределительная станция в Баумгартене и получено разрешение на строительство газопровода на шельфе Германии. Решение уже принято, будут бороться против него прибалты или нет — никому из главных игроков уже не интересно.

Во-вторых, прибалты, конечно, будут продолжать нам мелко гадить. Достаточно вспомнить недавно заведенное в Латвии дело относительно разжигания межнациональной розни в отношении главного редактора и руководителя портала Имхоклуб Юрия Алексеева. Однако стратегически они начинают занимать более мягкую позицию, которая с течением времени начнет становиться всё более взвешенной, после чего побегут в Москву договариваться», — уверен Юрий Баранчик.

По мнению аналитика, Москве нужно быть к этому готовой:

«Однако любые экономические шаги, в том числе по открытию российских рынков, нужно увязывать с решением тех политических вопросов, которые накопились в наших двусторонних отношениях — это и права русскоязычных неграждан, и преподавание на русском языке в школах, и финансовые компенсации советским пенсионерам и другим группам граждан, которые пострадали и понесли моральные издержки в ходе многих лет русофобии в этих странах».

ИА REGNUM напоминает, что в ходе состоявшейся 18 декабря встречи премьер-министров стран постсоветской Прибалтики они приняли совместное заявление относительно строительства газопровода «Северный поток-2», из которого следует, что прибалтийские страны больше не возражают против строительства этого газопровода, а также отмечают, что «в случае его реализации, «Северный поток-2» должен полностью соответствовать применимому законодательству ЕС и принципам Энергетического союза».