Москва, 20 декабря, 2017, 23:58 — ИА Регнум. 19 декабря киностудия «Союзмультфильм» и Госфильмфонд России провели переговоры, в результате которых наметили пути к возврату «Союзмультфильму» прав на «Золотую коллекцию» анимационных работ студии.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Золотые монеты

В частности, стороны обсудили возврат «Союзмультфильму» прав на использование аудио-визуальных произведений «Золотой коллекции» в интернете. Это связано с тем, что прямое управление правами на анимационные работы будет более эффективным. В случае возврата прав киностудии авторы мультфильмов и их наследники смогут получать высокие гонорары из общих роялти, которые будут поступать на счет «Союзмультфильму».

Стороны пришли к выводу, что необходимо различать деятельность по хранению оригинальных экземпляров кинопродукции и деятельность по управлению правами на ее использование.

Как отметил директор киностудии Борис Машковцев, Госфильмфонд уже начал работу по прекращению отношений со своим самым крупным сублицензиатом. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили возможность реставрации и оцифровки мультфильмов «Золотой коллекции» на базе Госфильмфонда.

Напомним, в «Золотую коллекцию» киностудии входят такие мультфильмы, как «Умка», «Малыш и Карлсон», «Жил-был пёс», «Золотая антилопа», «Летучий корабль» и другие. За всё время существования «Союзмультфильм» выпустил более 1,5 тыс. мультипликационных фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд мировой анимационной классики и были отмечены международными и отечественными премиями и наградами.