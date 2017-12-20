Санкт-Петербург, 20 декабря, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Порядка 950 кг нефтеводяной смеси собраны во время ликвидации разлива на Неве и ее притоках на территории Санкт-Петербурга. Напомним, загрязнение было обнаружено утром 19 декабря в районе Свердловской набережной. Тонкая пленка нефтепродуктов растеклась по большой площади. Предприятие «Пиларн», подведомственное городскому комитету по природопользованию, продолжает работу по ликвидации последствий.

Пресс-служба Департамента Росприроднадзора по СЗФО Разлив нефтепродуктов на Неве, 19.12.2017

Как сообщили 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM в комитете по природопользованию, всего за сутки с акватории Невы в районе Свердловской набережной было собрано 600 кг нефтеводяной смеси. На месте продолжает дежурить нефтесборщик-бонопостановщик «Редут».

Установлено, что из Невы нефтепродукты попали также в Большую Невку и Карповку.

«Большая Невка была обработана активной пеной. Загрязнение ликвидировано, — отметили в пресс-службе комитета. — В акватории Карповки в районе Аптекарского проспекта «Пиларн» завершило работу, сняты боновые ограждения. Собрано 350 кг нефтеводяной смеси».

Другие надзорные ведомства также подключились к осмотру территории загрязнения. 19 декабря специалисты «Водоканала Санкт-Петербурга» произвели отбор проб в контрольных колодцах двух предприятий, которые ведут хозяйственную деятельность в районе дома №20 по Свердловской набережной.

Это Выборгская ТЭЦ-17 и Ленинградский металлический завод ОАО «Силовые машины», который является абонентом ТЭЦ-17 и сбрасывает в сети предприятия свои сточные воды. Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО, ТЭЦ-17 уже неоднократно превышала показатели выпуска нефтепродуктов.

«Стоит отметить, проблема поступления нефтепродуктов в реку в районе дома №20 по Свердловской набережной известна на протяжении длительного времени, — отметила Гульнара Гудулова, пресс-секретарь Росприроднадзора по СЗФО. — Факт поступления нефтепродуктов из стенки набережной периодически фиксируется Росприроднадзором. Последний факт датирован ноябрем 2017 года».

В настоящее время Росприроднадзор устанавливает обстоятельства дела и ожидает результатов лабораторного анализа отобранных проб.