Ярославль, 20 декабря, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Ярославское УФАС России проверяет наличие сговора между мэрией Ярославля, детскими садами и ООО «Комбинат социального питания». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.

УФАС по Ярославской области УФАС

С 15 декабря 2017 года Ярославское УФАС России проводит внеплановую проверку департамента образования мэрии города Ярославля, ООО «Комбинат социального питания» и пяти детских садов города. Проверка инициирована в связи с тем, что, как сообщало ранее ИА REGNUM, около 100 учреждений заключили контракты по поставке горячего питания с одной и той же компанией — ООО «Комбинат социального питания» без конкурсных процедур. Антимонопольный орган не исключает возможности создания ему преимущественных условий со стороны органов власти.

На начало проверки на аутсорсинг перешло 103 из 157 детских садов города. Антимонопольную службу насторожило, что переход произошел практически одновременно: с сентябрь по ноябрь без конкурсных процедур. Если бы все детские сады города вышли на торги, то предприятия организация питания боролись бы за сумму около 600 миллионов рублей в год, которые детские сады тратят на питание.

«Сам по себе перевод организации питания на аутсорсинг не является нарушением. Антимонопольный орган интересует способ осуществления этого перехода. В рамках проверки мы устанавливаем наличие согласованных действий между департаментом образования мэрии Ярославля, хозяйствующим субъектом и детскими садами», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела контроля органов власти и рекламы регионального УФАС Елена Гудкевич.

На проверку департамента образования, ООО «Комбинат социального питания» и пяти детских садов вышли практически все сотрудники регионального УФАС. Такого в практике ведомства еще не было.

В ходе проверки были изучены закупки питания 5 детских садов города, причем все учреждения заключают договоры с единственным поставщиком ООО «Комбинат социального питания» сроком на 2 недели, а затем продлевают договоры. Ранее, Ярославским УФАС России по поступившей из прокуратуры области информации уже был признан факт искусственного дробления закупки питания одним из детсадов с целью ухода от проведения конкурентных процедур. В пяти проверяемых детских садах тоже нашли факты дробления. Департамент образования объяснил это многочисленными жалобами на качество питания.

По предварительным данным, региональный УФАС нашел признаки нарушения закона о защите конкуренции. Если сговор будет доказан, то руководители подразделений могут быть подвержены штрафу до 50 000 рублей или дисквалифицированы. Антимонопольщики полагают, что поставщик питания должен быть определен только через конкурсные процедуры. Об этом же ранее заявляла и мэрия. В УФАС говорят, что в Ярославле сейчас, как минимум, две организации, которые готовы заняться организацией детского питания конкуренцию им может составить еще одно иногороднее предприятие. Проверка УФАС должна быть закончена до конца этого года.