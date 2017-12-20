Красноярск, 20 декабря, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Красноярский край мог бы включиться в программу, аналогичную «Дальневосточному гектару», если она будет утверждена государством, заявил и. о. первого заместителя губернатора Красноярского края — руководителя администрации губернатора Сергей Пономаренко. Однако, по его словам, далеко не все свободные земли пригодны для освоения.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«На севере Красноярского края такая инициатива бы не сработала. С другой стороны, у нас есть и южные районы, весьма пригодные для сельского хозяйства, поэтому вполне возможно, что там эта программа дала бы хороший эффект. Но, тем не менее, для того, чтобы давать по этому поводу какое-то заключение, надо делать всесторонний анализ. Если инициатива будет поддержана, думаю, мы в реализацию этой программы могли бы включиться», —цитируетПономаренко Russia Today.

19 декабря 2017 года участники «Форума Действий» ОНФ предложили расширить действие программы «Дальневосточный гектар» на всю страну. При этом, по мнению народофронтовцев, нужно предусмотреть механизм создания поселений, состоящих из участков земли, предоставляемых гражданам России без права продажи, а только с правом передачи их по наследству.

«Таким образом, люди получат возможность создавать не просто жилье, а свою «малую родину», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

По мнению политического аналитика Павла Клачкова, Красноярский край мог бы вполне поучаствовать в подобной программе, но при определённых условиях.

«Вопрос земельных отношений — один из самых краеугольных вопросов как во внутренней политике, так и в экономике. В этом году мы празднуем 100-летие Октябрьской революции, и она, по большому счёту, проходила под лозунгом «Земля — крестьянам!». То есть вокруг земельного вопроса и крутилась, по сути, вся история России. Поэтому всё, что связано с земельными отношениями, любые инициативы в этой сфере — они всегда очень важны и имеют большое политическое, экономическое значение, всегда нуждаются в очень тщательном просчёте последствий. Ведь малейшее отклонение, малейшая ошибка, которые, например, не заметят разработчики закона, могут послужить лазейкой для мошенничества, для каких-то незаконных действий с землёй. Это чревато ростом социального напряжения, незаконным обогащением какой-то группы лиц. Поэтому к таким вопросам нужно подходить по-государственному, с пониманием, что эти решения в дальнейшем будут иметь исторический масштаб», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что в России есть огромные неосвоенные пространства, и это касается не только Дальнего Востока и Сибири:

«И стимулировать приезд людей туда, чтобы эта земля ожила и заработала, необходимо. Но нужно очень чётко просчитать, чтобы это не стало сферой чиновничьего беспредела, когда «своим», например, дают самую хорошую землю. Нужны тщательный контроль и прозрачные отношения, и тогда эта система заработает. Повторюсь. Здесь важно не оставить лазеек для мошеннических действий. Эту землю должны получить те люди, которые в ней нуждаются. И второе, этот процесс необходимо тщательно контролировать, этим должны заниматься люди со стратегическим видением, которые заинтересованы в выживании страны, в достижении важных для страны результатов. При достижении такого баланса, я думаю, что Красноярский край мог бы вполне поучаствовать в подобной программе».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 февраля 2017 года по программе «Дальневосточный гектар» каждый гражданин России может получить участок земли площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. На сегодняшний день поступило уже порядка 120 тыс. заявок и заключено более 30 тысяч договоров.

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Справка: Красноярский край является вторым по площади субъектом РФ. Он занимает площадь в 2366,8 тыс. кв. км (13, 86% территории страны). Красноярский край входит в Сибирский федеральный округ. На востоке граничит с Якутией и Иркутской областью, на юге — с Тувой и Хакасией, на западе — с Кемеровской и Томской областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.

В 2007 году в результате референдума в состав Красноярского края вошли два автономных округа — Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий), которые были преобразованы в муниципальные районы с особым статусом.

Численность населения Красноярского края на 1 января 2017 года составляла 2 875 790 человек. По данным краевого правительства, плотность населения региона — 1,21 чел./ кв. км.