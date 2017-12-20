Ереван, 20 декабря, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Пересмотр Анкарой своей позиции в вопросе нормализации отношений с Арменией до весны 2018 года маловероятен, прогнозирует директор Института востоковедения Национальной Академии наук Армении, профессор Рубен Сафрастян.

Photolure Главы МИД Армении и Турции подписывают Цюрихские протоколы

«Не думаю, что заявления руководства Армении согласно которому весну 2018-го Армения встретит без протоколов в парламенте способно оказать на турецких коллег отрезвляющее воздействие. Турки начали выискивать пути оказания давления на Армению уже подписав Цюрихские протоколы. Речь идет о выдвижении разрешения карабахского конфликта в качестве предусловия. Таким образом, недавнее заявление Чавушоглу ничего нового в себе не содержит, все стало ясно сразу же после подписания протоколов», — заявил Сафрастян.

Заочная дискуссия между Анкарой и Ереваном развернулась после того, как во время визита в Грецию 13 декабря глава МИД Армении заявил, что весну 2018 года Армения встретит без армяно-турецких протоколов. Таким образом Налбандян повторил слова президента Армении Сержа Саргсяна, который в сентябре 2017 г. с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Армения объявит протоколы аннулированными, поскольку для их реализации нет позитивного прогресса.

14 октября на заявление армянского министра последовала реакция турецкого МИД, в которой говорится о приверженности Анкары армяно-турецким протоколам, охарактеризовав заявления армянского коллеги как «не отражающие действительность и направленные на введение мирового сообщества в заблуждение».

После этого МИД Армении выступил с пространным заявлением, в котором детально описывается нынешний этап армяно-турецких отношений.

По оценкам Сафрастяна, именно Турция уклоняется от Цюрихских договоренностей, твердя одновременно о приверженности нормализации армяно-турецких отношений и архиважном значении карабахской проблемы. Сафрастян убежден, что об отказе Анкары от ратификации протоколов известно всему миру. В этом свете, заявления главы турецкого МИД тюрколог характеризует как фальсификацию действительности.

10 октября 2009 года в Цюрихе главы МИД Армении и Турции подписали «Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений». Документы должны были ратифицированы парламентами двух стран, однако 22 апреля 2010 года президент Армении Серж Саргсян, подписав указ о приостановлении процесса ратификации протоколов, фактически заморозил данный процесс.

«Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений» были подписаны в Цюрихе главами дипломатических ведомств Армении и Турции 10 октября 2009 года. Протоколы предусматривали поэтапную нормализацию межгосударственных отношений без каких-либо предусловий.

Анкара отказалась восстанавливать отношения с Ереваном без предусловий, связав Цюрихские протоколы с карабахским конфликтом. В итоге процесс ратификации протоколов парламентами Турции и Армении был заморожен на неопределенное время. А в феврале 2015 года Серж Саргсян и вовсе отозвал армяно-турецкие протоколы из Национального Собрания.

19 декабря 2017 г. чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин заявил о готовности России оказывать содействие нормализации армяно-турецких отношений.

«Нормализация отношений между Арменией и Турцией — это вопрос двусторонний. Но Россия, на мой взгляд, оказывала и всегда будет оказывать содействие в этом вопросе», — сообщил Иван Волынкин.

Он добавил, что в случае, если наметится возможность достижения договоренностей между двумя странами, то Россия будет подключаться к диалогу и содействовать ему.