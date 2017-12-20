Лебедянь, Липецкая область, 20 декабря, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В Липецкой области фигуранту уголовного дела о смертельном избиении 30-летней жительницы города Лебедянь предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

w100pebble Убийство

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 декабря 30-летнюю женщину избил ее 34-летний сожитель — из-за ревности. Он истязал женщину несколько часов. Крики о помощи услышала соседка, которая сообщила о происходящем отцу жертвы. Он и доставил женщину в больницу, где она от многочисленных травм скончалась.

По данным следователей, избиение зафиксировала камера видеонаблюдения на заправке. Около 23:00 мужчина избивал женщину в машине — у нее была возможность покинуть автомобиль, но она этим не воспользовалась и уехала домой с садистом. Уже в квартире истязания продолжились. Причиной смерти, по предварительным данным экспертов, стала черепно-мозговая и сочетанная травмы тела.

Сожитель женщины был задержан 19 декабря. Сообщалось, что он лишь частично признал вину, однако на следующий день изменил свои показания. Он признался следователю, что наносил удары с особой жесткостью и готов понести наказание. Сейчас мужчина заключен под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.