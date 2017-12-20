Париж, 20 декабря, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Высокую цену перелета из Новой Каледонии в Париж премьер-министр Франции Эдуард Филипп объяснил 20 декабря в эфире радиостанции RTL. По его словам, €350 тысяч пришлось заплатить ввиду необходимости оперативно вернуться в страну.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Мы знали, что нам нужно возвращаться (во Францию) очень оперативно, потому что президент Республики должен был уезжать в среду утром», — сказал Филипп.

В эфире он предположил, что президент Франции Эмманюэль Макрон должен был вылететь в Алжир, а правилами установлено, что на территории страны должен остаться «либо премьер-министр, либо президент».

При этом он с пониманием отнесся к тому, что информация о стоимости перелета вызвала негативную реакцию в французском обществе. Но добавил, что перелеты первых лиц Франции всегда обходятся бюджету очень дорого.

«Общая стоимость поездки в Новую Каледонию была намного больше, чем эти €350 тысяч. Но она была меньше, на 30% меньше, чем аналогичная поездка моего предшественника в Новую Каледонию», — заключил Филипп.

Ранее в ряде СМИ Франции появились сообщения о том, что канцелярия премьер-министра арендовала частный самолет, чтобы обеспечить «быстрое возвращение» премьера во Францию. Перелет обошелся государственной казне в €350 тысяч, и данное обстоятельство возмутило представителей общественности.