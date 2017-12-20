Чебоксары, 20 декабря, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В Чувашии водителя тягача, который является предполагаемым виновником аварии с пассажирским поездом, составлено четыре протокола об административном правонарушении. Об этом ИА REGNUM сообщила инспектор по особым поручениям пресс-службы МВД по Чувашии Ольга Павлова.

21.мвд.рф Авария в Чувашии

Водитель тягача выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.

«В ходе разбирательства выявили ряд нарушений правил дорожного движения со стороны водителя тягача, который в день аварии впервые сел за руль подобного транспортного средства, не проходя предрейсового осмотра», — сказала Ольга Павлова.

В отношении предполагаемого виновника происшествия составлено четыре протокола об административных правонарушениях: ч.2 ст.12.3 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса»), ч.1 ст.12.10 («Нарушение правил движения через железнодорожные пути»), ч.2 ст.12.31 («Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация»), ч.3 ст.12.31 («Выпуск на линию транспортного средства с заведомо подложными государственными регистрационными знаками либо с установленными на передней его части световыми приборами, режим работы которых не соответствуют требованиям») КоАП России.

«Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв, как и машинист тепловоза», — отметили в полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла 19 декабря на переезде возле деревни Нижние Кунаши Цивильского района. По данным полиции, тягач под управлением 46-летнего жителя Челябинской области врезался в тепловоз, перевозивший четыре пассажирских вагона из Чебоксар в Канаш. По словам водителя фуры, перевозившего трубы с большим диаметром, он видел следующий по путям поезд, но не смог остановиться по техническим причинам. Тепловоз протащил тягач несколько десятков метров, после чего остановился. За медицинской помощью обратились двое пассажиров поезда. Поезд смог продолжить движение через два часа десять минут.