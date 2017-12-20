Минск, 20 декабря, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Минск отказывается от импорта электроэнергии из России с 2018 года. Об этом сообщил 20 декабря во время выступления в парламенте министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Белорусская и российская стороны не достигли соглашения о стоимости электроэнергии. По словам министра, переговоры с Москвой завершены. Цены, предложенные Россией, не удовлетворили Белоруссию.

«С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии», — сказал Потупчик.

Отказ от импорта белорусская сторона компенсирует собственной выработкой электроэнергии, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября директор белорусского департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко анонсировал создание единого рынка электроэнергии с Россией к 2019 году. По предварительному прогнозу, единый рынок позволил бы Белоруссии сократить тарифы реального сектора примерно на 25%.

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