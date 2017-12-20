Москва, 20 декабря, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Под действие законопроекта об иноагентах в РФ могут подпадать блогеры, если они признаны СМИ и финансируются из-за рубежа. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM В сети

По его словам, если физическое лицо приравнено к СМИ и получает финансирование из-за рубежа, оно может быть признано иноагентом.

При этом Толстой подчеркнул, что в целом в Госдуме не рассматривают блогеров в контексте этого закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря депутаты и группа членов Совфеда внесли в Госдуму законопроект, направленный на регулирование деятельности СМИ-иноагентов в России.

Так, согласно документу, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США.

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