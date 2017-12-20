Иркутск, 20 декабря, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Министерство имущества Иркутской области потребовало от местной мусульманской общины вернуть первоначальный вид двухэтажному зданию. В соответствующем иске, поданном в региональный арбитражный суд, указано, что при реконструкции в нежилом вспомогательном здании по улице Карла Либкнехта в Иркутске незаконно надстроили третий этаж. Об этом информирует ИА «Телеинформ».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Мусульманская мечеть

Как пояснил заместитель председателя Контрольно-расчётной палаты Иркутской области Константин Янцер, слушания по данному делу должны были начаться еще в ноябре, их уже несколько раз откладывали: ответчик полностью игнорирует судебный процесс.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Убранство мусульманской мечети

Примечательно, что в таком, казалось бы серьёзном вопросе, не обошлось без казуса: из-за досадной ошибки, вкравшейся в судебные документы, получилось, что чиновники требуют от мусульманской общины Иркутска убрать третий этаж у здания, в котором располагается сам истец, то есть министерство имущественных отношений Иркутской области.

Следующее заседание назначено на 23 января 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с аналогичной проблемой столкнулись недавно в Екатеринбурге. В начале декабря 2017 года Верховный суд РФ постановил ответчику — местной региональной организации мусульман «Нур-Усман» — снести временное здание, которое использовалось для мусульманских обрядов. Речь идёт об участке земли возле недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга.

Землю отдали общине ещё в 2006 году. Но из-за кризиса построить там мечеть не получилось. Освободить землю в конце 2016 года потребовала распорядительная дирекция областного мингосимущества.