Киев, 20 декабря, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Одному из российских офицеров СЦКК, покидающих Донбасс, запретили взъезд на Украину. Такое решение было принято после того, как обнаружилось, что он посещал Крым, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в своем Facebook 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум. Въезд на Украину

Группа российских офицеров, по словам Слободяна, пересекала границу в пункте «Гоптовка» Харьковской области.

«Во время оформления был обнаружен офицер, подполковник, ранее посещавший временно оккупированный Крым через закрытые правительством Украины КПП», — написал он.

Слободян добавил, что российский военнослужащий в ходе собеседования подтвердил, что в апреле 2017 года посещал Крым через временно закрытый пункт пропуска «Симферополь».

В соответствии с действующим законодательством Украины российскому офицеру запретили въезд на территорию страны сроком на три года.

Напомним, что в соответствии с проведенным в 2014 году референдумом, Крым является субъектом РФ. Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.