В Ярославле готовится очередная попытка вернуть Петропавловский парк
Ярославль, 20 декабря, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Об этом стало известно на совещании по вопросу расторжения договора аренды Петропавловского парка с ООО «ГИЛСИ» и возобновлению работ по его реконструкции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, совещание состоялось 19 декабря, проводилось оно «во исполнение поручения губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова по результатам встреч с жителями Ярославля».
Помимо представителей Росимущества, мэрии и правительства, на нем присутствовала и одна из главных защитников Петропавловского парка Елена Богданова.
«Как мы и ожидали, кардинальных сдвигов в теме Петропавловского парка не произошло. Мероприятие прошло формально. Насколько я поняла, никаких активных действий предпринимать никто не хочет. Росимущество будет готовить очередное заявление на расторжение договора аренды с ООО «ГИЛСИ». Они уже обращались с иском в суд по этому поводу, но его отказались рассматривать, так как не было принято никаких мер к досудебному урегулированию спора. То есть Росимущество не уведомило ООО «ГИЛСИ» о недостатках и нарушениях в договоре аренды. Отмечу, что тогда у Росимущества по Ярославской области был другой руководитель, и ведомство в открытую лоббировало интересы арендатора. Сейчас они ООО «ГИЛСИ» не защищают, но и активности, на мой взгляд, не проявляют», — отметила Елена Богданова.
Единственным плюсом, по словам Елены Богдановой, стало озвученная на совещании информация о том, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов после многочисленных жалоб от жителей поручил проработать вопрос по расторжению договора аренды с ООО «ГИЛСИ».
О каких-то сроках, позволяющих хотя бы предположить дату «освобождения» Петропавловского парка, говорить пока не приходится.
«На совещании вроде бы хотели создать штаб по этому вопросу, потом сказали — не надо, Росимущество само разберется со своим арендатором. Хотели установить срок, в который Росимущество должно подготовить исковое заявление в суд, но и от этого отказались, так как не имеют права устанавливать такие ограничения. То есть обсудили вопрос, Росимущество сказало, что работает и на этом разошлись. А активным гражданам, которым что-то не нравится, предложили обращаться в надзорные инстанции и суд для защиты своих нарушенных прав. Мол, представители общественности только жалуется, толку от них никакого, мешают людям работать», — резюмировала Елена Богданова.
На совещании заместитель главы территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Сергей Скударь и директор департамента защиты объектов культурного наследия Дмитрий Турбин выразили готовность участвовать в осмотрах по выявлению недостатков по содержанию территории Петропавловского парка и находящихся на ней объектов культурного наследия.