Ярославль, 20 декабря, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Об этом стало известно на совещании по вопросу расторжения договора аренды Петропавловского парка с ООО «ГИЛСИ» и возобновлению работ по его реконструкции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Бесхлебный Петропавловский парк

Напомним, совещание состоялось 19 декабря, проводилось оно «во исполнение поручения губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова по результатам встреч с жителями Ярославля».

Помимо представителей Росимущества, мэрии и правительства, на нем присутствовала и одна из главных защитников Петропавловского парка Елена Богданова.

«Как мы и ожидали, кардинальных сдвигов в теме Петропавловского парка не произошло. Мероприятие прошло формально. Насколько я поняла, никаких активных действий предпринимать никто не хочет. Росимущество будет готовить очередное заявление на расторжение договора аренды с ООО «ГИЛСИ». Они уже обращались с иском в суд по этому поводу, но его отказались рассматривать, так как не было принято никаких мер к досудебному урегулированию спора. То есть Росимущество не уведомило ООО «ГИЛСИ» о недостатках и нарушениях в договоре аренды. Отмечу, что тогда у Росимущества по Ярославской области был другой руководитель, и ведомство в открытую лоббировало интересы арендатора. Сейчас они ООО «ГИЛСИ» не защищают, но и активности, на мой взгляд, не проявляют», — отметила Елена Богданова.

Единственным плюсом, по словам Елены Богдановой, стало озвученная на совещании информация о том, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов после многочисленных жалоб от жителей поручил проработать вопрос по расторжению договора аренды с ООО «ГИЛСИ».

О каких-то сроках, позволяющих хотя бы предположить дату «освобождения» Петропавловского парка, говорить пока не приходится.

«На совещании вроде бы хотели создать штаб по этому вопросу, потом сказали — не надо, Росимущество само разберется со своим арендатором. Хотели установить срок, в который Росимущество должно подготовить исковое заявление в суд, но и от этого отказались, так как не имеют права устанавливать такие ограничения. То есть обсудили вопрос, Росимущество сказало, что работает и на этом разошлись. А активным гражданам, которым что-то не нравится, предложили обращаться в надзорные инстанции и суд для защиты своих нарушенных прав. Мол, представители общественности только жалуется, толку от них никакого, мешают людям работать», — резюмировала Елена Богданова.

На совещании заместитель главы территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Сергей Скударь и директор департамента защиты объектов культурного наследия Дмитрий Турбин выразили готовность участвовать в осмотрах по выявлению недостатков по содержанию территории Петропавловского парка и находящихся на ней объектов культурного наследия.