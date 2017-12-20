Балаково, Саратовская область, 20 декабря, 2017, 09:48 — ИА Регнум. С 12 по 13 декабря на Балаковской АЭС в Саратовской области с рабочим визитом побывали специалисты немецкой атомной станции «Библис» во главе с директором Хорстом Кемметером. Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, эти две атомные станции связывают уже более чем четвертьвековые партнерские отношения.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Две атомные станции связывают уже более чем четвертьвековые партнерские отношения

«Наше сотрудничество давно стало примером эффективного международного взаимодействия в области атомной энергетики, — отметил главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко, обращаясь к зарубежным коллегам. — Программы, которые реализованы на нашей станции в рамках ВАО АЭС и при поддержке немецких специалистов, позволили нам добиться высоких результатов в повышении безопасности и эффективности эксплуатации энергоблоков, проведении модернизации и реконструкции систем и оборудования».

В ходе двухдневного общения был рассмотрен широкий круг профессиональных вопросов, связанных с менеджментом и эксплуатацией энергоблоков. Руководители дружественных атомных станций обменялись информацией о положении дел на своих предприятиях, рассказали о ключевых достижениях уходящего года. Немецкие коллеги высоко оценили масштабную работу по продлению эксплуатации действующих энергоблоков — в 2017 году Балаковская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №2 в дополнительный срок на 26 лет. Это второй случай продления на столь долгий срок в практике российской атомной энергетики. Первый — тоже принадлежит балаковцам — в 2015 году срок службы блока №1 был продлен на 30 лет.

По традиции гости из Германии посетили производственные площадки Балаковской АЭС — на этот раз они побывали в хранилище парогенераторов и центре по обработке радиоактивных отходов. Ключевой темой нынешнего визита стал опыт Балаковской АЭС в области обращения с радиоактивными отходами и крупногабаритным оборудованием. По словам немецких специалистов, эти успешные практики они готовы внедрять у себя на предприятии.

«Мы всегда открыты для общения и надеюсь, будем и впредь развивать наши партнерские отношения, которые за 27 лет успели перерасти в крепкую дружбу профессионалов, — подчеркнул директор АЭС «Библис» г-н Кемметер. — Остается еще широкий круг тем, которые мы готовы обсуждать с балаковскими коллегами и обмениваться опытом по различным направлениям деятельности».

Напомним, Балаковскую АЭС немецкие коллеги впервые посетили в 1990 году. С этого момента и началась история сотрудничества с зарубежным партнером, целью которой является повышения надежности, безопасности и эффективности работы атомных станций.