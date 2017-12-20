Боровск, Калужская область, 20 декабря, 2017, 11:51 — ИА Регнум. В Калужской области обещают снизить антропогенную нагрузки на реку Страдаловка (Боровский район). Об этом заявили на межведомственном совещании в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, сообщает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото министерства природных ресурсов и экологи Калужской области. На межведомственном совещании

Как заявили на заседании, загрязнение Страдаловки связано с интенсивным освоением площадок под жилищное строительство в деревне Кабицыно. В течение 2017 года велась работа, направленная на переключение грязных стоков в сети водоотведения Обнинска — соответствующее соглашение заключили в сентябре 2017 года. На данный момент проведены организационно-технические мероприятия, в том числе проектирование и прокладка напорного трубопровода, также на коллекторе ГП «Калугаоблводоканал» возведён колодец переключения сточных вод микрорайона «Молодежный» в деревне Кабицыно в напорный трубопровод к сетям Обнинска. До конца 2017 года запланирована поставка технологического оборудования, а в январе 2018 гола — его установка.

«Увеличение объёмов строительства не должно идти в разрез с возможностями инфраструктуры и наносить вред природе. Переключение сточных вод Кабицыно на очистные сооружения Обнинска позволит снять проблему загрязнения реки и улучшить экологическую обстановку на водных объектах в Балабаново», — заявила министр природных ресурсов, экологии и благоустройства Варвара Антохина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, об ужасающем состоянии Страдаловки экологи заявляли ещё в 2011 году, тогда в проблемах реки винили кондитерский завод «Лотте КФ Рус Калуга».

В 2014 году прокурорская проверка выявила ещё два крупных предприятия региона, сбрасывающих сточные воды в Страдаловку: ООО «ЖКУ «Кабицино» и ООО «Руукки Рус». Установлено, что ООО ЖКУ «Кабицино» разместило очистные сооружение прямо на берегу, а мониторинг ООО «Руукки Рус» выявил, что с промплощадки предприятия в реку поступают ливневые воды.