Омск, 20 декабря, 2017, 11:35 — ИА Регнум. В Омском горсовете сегодня, 20 декабря, прошло итоговое заседание в уходящем году. Депутаты рассмотрели 11 вопросов. Итоги работы народных избранников подвёл спикер муниципального парламента Владимир Корбут, сообщили ИА REGNUM в горсовете.

Omskgorsovet.ru Заседание Омского городского совета

По информации омских массмедиа, докладчиком по последнему вопросу стал сам Корбут, решивший для большей убедительности использовать наглядные материалы.

«Смотрите, уважаемые депутаты, вот у меня табличка. Видите, тут красное и зелёненькое. Это данные о посещаемости за осеннюю сессию. Я передаю это во фракции и прошу провести анализ представленных материалов, чтобы в дальнейшем все депутаты, которые не собираются ходить в определённые комитеты, вышли из их состава», — цитируетспикера горсовета «БК55».

Издание уточняет, что в первые недели работы нового созыва городского совета «депутаты вступали чуть ли не во все возможные комитеты». Видимо, таким образом они хотели «обеспечить желаемый результат на выборах председателей». Затем депутаты начали выходить из некоторых комитетов, но, судя по всему, не очень энергично. Это обстоятельство мешает работе комитетов, так как на заседаниях не всегда набирается кворум.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году в Омской области произошло несколько важных политических событий. В октябре в регионе сменился губернатор. Виктор Назаров ушёл в отставку, врио главы региона был назначен Александр Бурков. В ноябре депутаты горсовета выбрали нового мэра Омска (прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 году — прим. ИА REGNUM ). Город возглавила Оксана Фадина, до этого руководившая областным минэкономики. А до этого, в сентябре 2017 года, состоялись выборы в городской совет Омска.

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В итоге «Единую Россию» в горсовете представляют 26 депутатов из 40, КПРФ — девять депутатов, «Справедливую Россию» и ЛДПР — по двое депутатов, «Коммунистов России» — один депутат.

Что касается итогов работы депутатов, в муниципальном парламенте ИА REGNUM уточнили, что главным событием этой сессии стали выборы мэра 22 ноября. Омский городской Совет выбирал градоначальника впервые.

«В целом первая сессия носила больше организационный характер. Необходимо было скоординировать работу депутатского корпуса в нормотворческом ключе, начиная от посещаемости заседаний и заканчивая предметным изучением материалов. Чтобы все участники процесса осознали важность и ответственность за каждое принятое решение. Сейчас наработан первый опыт, и он показал, что депутатский корпус готов работать и начал этот делать», — прокомментировал Корбут.

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