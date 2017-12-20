Санкт-Петербург, 20 декабря, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга отказалось вносить в повестку своего пленарного заседания законопроект, который обязывает власти города публиковать в открытом доступе в интернете все заключенные концессионные соглашения, сообщает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Ранее недовольство оппозиционной части парламента вызвал отказ Смольного обнародовать договор с концессионером Западного скоростного диаметра (ЗСД). Как считают критики этого договора, он невыгоден городу и накладывает на бюджет Петербурга чрезмерные обязательства. Смольный отказался обнародовать договор, ссылаясь на коммерческую тайну.

Проект регионального закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах» был разработан фракцией «Яблоко». Однако при утверждении порядка сегодняшнего заседания Заксобрания этот документ не был внесен в повестку дня.

Депутат Борис Вишневский потребовал от руководства Заксобрания внести документ в повестку, заявляя о том, что он был обсужден на профильной комиссии. «Вы можете его не принимать, но внести в повестку и обсудить вы обязаны», — заявил «яблочник».

Однако спикер Вячеслав Макаров («Единая Россия») отверг эти требования оппозиции, ссылаясь на то, что внесение документа будет противоречить нормам регламента Заксобрания. А председатель комитета по законодательству, единоросс Денис Четырбок напомнил, что повестку заседания формирует именно его комитет, и предложенный «Яблоком» документ должен «отлежаться» в течение 20 дней.

В итоге законопроект о публичности концессионных договоров не был включен в повестку пленарного заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой просьбой проверить законность соглашения Санкт-Петербурга о государственно-частном партнерстве при строительстве ЗСД. Поводом для обращения стало изучение петербургскими «эсерами» концессионного соглашения о ЗСД, копия которого, по их словам, была получена «из конфиденциальных источников». Ранее депутаты жаловались и главе СКР Александру Бастрыкину, но тщетно.

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Ранее Смольный неоднократно отказывал депутатам городского парламента в предоставлении текста соглашения, ссылаясь на охраняемую законом коммерческую тайну. Напомним, соглашение заключено между Санкт-Петербургом и ООО «Магистраль северной столицы». Главным камнем преткновения стал пункт о компенсации городом недополученной концессионерами прибыли в процессе эксплуатации ЗСД.