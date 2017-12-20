Москва, 20 декабря, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, позволяющий простить гражданам безнадежные долги по налогам, Госдума рассмотрит во втором чтении на пленарном заседании 20 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Габриель Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

Поправку в Налоговый кодекс под авторством нескольких депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме по главе с ее руководителем Сергеем Неверовым ранее одобрил профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам. По их предложению, с 1 января 2018 года долги граждан РФ по имущественным налогам, которые образовались на начало 2015 года, будут считаться безнадежными. Таким образом, они будут списаны и гражданам не придется их уплачивать. Ранее поручение о такой налоговой амнистии дал президент РФ Владимир Путин.

Нововведение также коснется и индивидуальных предпринимателей. Для них будет списана задолженность по страховым взносам, которая образовалась на 1 января 2017 года. Как отмечали депутаты в ходе заседания профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам, такая задолженность возникла у большинства ИП из-за того, что по ранее действовавшим нормам они не сдавали отчетность.

Принимать решение о безнадежных долгах по налогам и их списании будет налоговый орган по месту жительства граждан.