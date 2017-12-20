Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН вновь приняла резолюцию по Крыму, осуждающую якобы имеющие место в российском регионе нарушения прав человека. Кроме того, резолюция осуждает «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» в Крыму.

ИА REGNUM Крымский полуостров

Текст, в котором Россия названа «оккупирующей державой», предложила Украина, он был написан в соавторстве с представителями 30 стран. За документ проголосовали 70 государств, в том числе Европейского союза и США.

Против высказались 26 стран — это Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Воздержались 76 стран, в основном это страны Африки и Латинской Америки.

Также Генассамблея ООН отметила усилия Киева, нацеленные «на то, чтобы положить конец российской оккупации Крыма». Заместитель постпреда России при ООН Евгений Загайнов назвал этот документ «наглядным примером злоупотребления тематикой прав человека».

«Очевидно, что украинская делегация и ее покровители думают вовсе не о правах жителей этого российского региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус Крыма под прикрытием правозащитной риторики», — сказал дипломат.

Годом ранее Генассамблея ООН уже приняла подобную резолюцию, в декабре 2016 года за нее проголосовали 70 государств, 26 высказались против и 77 воздержались. По сравнению с 2016 годом в документ добавилась дополнительная антироссийская риторика.

Также в нем содержится призыв к России «положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма», и речь идет о «задержаниях, пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающим достоинство видах обращения». При этом от России требуют уважать законы Украины, которые якобы действуют на территории Крыма.

Читайте также: Косачёв: Принятая в ООН резолюция — «пиррова победа» Киева

Кроме того, Россия, согласно тексту резолюции, должна аннулировать решения о признании «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией, отменить воинскую обязанность для жителей Крыма и пустить в регион международных наблюдателей.

При этом требования Украины обеспечить в Крыму обучение на украинском и крымскотатарском языках, по словам вице-премьера Крыма, безосновательны, поскольку на территории Крыма действуют три государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский. Учиться же можно на любом языке, по выбору родителей.

Что касается западных стран, то им стоит как минимум поддерживать Крым с точки зрения его встраивания в экономику РФ. Однако вместо этого продолжается нагнетание напряженности и действия, которые способствуют нарушению прав крымчан.

Читайте также: Власти Крыма: Принятие украинской резолюции дискредитирует ООН