Вашингтон, 20 декабря, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Самым ненадежным паролем по итогам 2017 года стала последовательность цифр «123 456». Об этом сообщает Motherboard.

KarstenWachtmann Интернет пароли

Специалисты SplashData на протяжении нескольких лет информируют пользователей о самых неудачных паролях. Второе место занял пароль «Password» («Пароль»), а третье — «12 345 678».

Отмечается, что все пароли в виде последовательности цифр не отличаются надежностью, равно как и такие популярные слова, как Starwars или Football. В перечень неудачных секретных слов вошли «qwerty», «admin», «welcome», «login», «abc123», «dragon», «master», «iloveyou», «freedom».

Пользователям также не стоит заменять буквы цифрами, например, вместо «password» писать «passw0rd». Хакерам подобные «хитрости» хорошо известны.

Чтобы обеспечить данным безопасность, стоит выбирать пароли из букв, цифр и дополнительных символов. Кроме того, не нужно пользоваться одним паролем для разных логинов.

Специалисты также рекомендуют не пренебрегать двухфакторной авторизацией, когда для входа в систему запрашивается код из SMS.

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