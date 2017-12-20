Ереван, 20 декабря, 2017, 11:06 — ИА Регнум. С января по декабрь 2017 года в Армении были усыновлены 30 воспитанников детских домов, сообщает пресс-служба министерства труда и социальных вопросов.

Десять детей (33%) из Ереванского «Дома ребенка» в возрасте от 0 до 6 лет были усыновлены гражданами Армении, остальные 20 (66%) были усыновлены иностранцами: 14 детей из Ереванского «Дома ребенка», трое — из Армянского филиала «Миссионерской благотворительной организации», двое — из «Центра Богоматери Армении» и один ребенок из «Гюмрийского детского дома». На данным момент в шести детских домах Армении находятся 643 воспитанника, сообщает news.am.

19 декабря в Национальном собрании Армении обсуждался закон о внесении изменений и поправок в Семейный кодекс. В ходе дискуссии вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов предложил в случае усыновления детей иностранцами отдавать предпочтение иностранным гражданам армянского происхождения.

Шармазанов положительно оценил обстоятельство, при котором предпочтение при усыновлении отдается гражданам Армении.

«Думаю, будет справедливо, если мы установим еще одну грань. Разумеется, гражданам Армении отдается предпочтение, но после них надо давать предпочтение иностранным гражданам армянского происхождения. Я против расизма, но волею судьбы большая часть армян живет за пределами страны. Возможно, многие наши братья и сестры из диаспоры, захотят усыновить армянских детей. Я считаю правильным, чтобы предпочтение отдавалось армянским семьям», — сказал он.

Замминистра юстиции Сурен Крмоян отметил, что с учетом национально-культурных интересов, приоритет будет отдан армянским семьям.