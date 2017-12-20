Звёздный городок, Московская область, 20 декабря, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Российский космонавт Сергей Рязанский во время пресс-конференции в Звёздном Городке рассказал, чем пахнет открытый космос, передает «Российская газета».

Nasa Сергей Рязанский на МКС

«Как только открывается люк шлюзовой камеры, в модуль, который был изолирован, сразу поступает космический запах. Для меня это очень специфический запах металлической сварки, его ни с чем не перепутаешь», — сказал Рязанский.

Он также добавил, что многие его коллеги отмечали подобие этого запаха с запахом сварки или горящего металла.

Напомним, 14 декабря Сергей Рязанский, а также американский и итальянский астронавты Рэндольф Брезник и Паоли Несполи вернулись с МКС. Они приземлились на корабле «Союз МС-05» в Казахстане около города Жезказган.

Экипаж пробыл на станции 139 суток. Вместо них 19 декабря прибыл новый экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, а также американского и японского астронавтов Скотта Тингла Норисигэ Канаи.

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