Лондон, 20 декабря, 2017, 11:00 — ИА Регнум. США планируют расширить свое военное присутствие в ЕС, Пентагоном запланированы траты более чем $200 млн на развитие инфраструктуры авиабаз в Норвегии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Словакии и Румынии, сообщает 20 декабря The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

Для сдерживания «агрессивной» России авиабазы США в ЕС должны иметь возможность, пишет издание, принять «самые передовые истребители-невидимки» F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Сообщается, что планы США на случай конфликта в Европе были пересмотрены из-за опасений Вашингтона за безопасность прибалтийских государств, а также из-за действий России на Украине и присоединения Крыма.

Напомним, 18 декабря директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Михаил Ульянов заявил, что РФ призывает США к выводу ядерного оружия с территории Евросоюза.

По мнению Михаила Ульянова, США, которые продолжают содержать на своих базах в ЕС до двухсот авиабомб с ядерной «начинкой», уже давно пора последовать примеру России, которая вывезла все ядерные боеприпасы с территории других государств.

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