Москва, 20 декабря, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Жители России становятся беднее, несмотря на замедление инфляции до рекордного минимума и высокие цены на нефть, которые несут в бюджет основную денежную массу, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Как показывают данные Росстата, в ноябре реальные располагаемые доходы граждан снизились на 0,3% м/м, а с начала года просадка этого индикатора составила 1,4%.

Индекс, который отражает остающуюся на руках у россиян сумму после ежемесячных плановых и обязательных расходов, падает 37-й месяц подряд», — отметила Бодрова.

По её мнению, получается, что пошел четвертый год, как реальные располагаемые доходы населения «поют романсы». Песня, похоже, затянулась.

«Если в 2014-м падение доходов граждан объяснялось обвалом нефтяных цен, которые потянули за собой снижение уровня жизни внутри зависимой от сырьевых котировок экономики, то чем объяснить продолжение ухудшения сейчас, когда все вроде бы нормализовалось?» — задается вопросом эксперт

С одной стороны, дело в накопленной инфляции, а также той самой «скрытой», личной инфляции, которую не видно в официальных сводках. Граждане зарабатывают сейчас больше, чем четыре-пять лет назад, это подтверждают макроэкономические отчеты и простые вычисления.

«Но всю эту надбавку «съедает» повседневность в виде дорогого бензина, продуктов питания и прочих трат. Формально индекс потребительских цен сейчас составляет 2,5% — это абсолютный минимум. Однако в реальности он в два-три раза выше», — привела цифры Бодрова.

С другой стороны, качество жизни тоже не улучшается, хотя власти рапортуют о победе над кризисом. Рост ВВП, если посмотреть по компонентам, опирается на инфраструктурные проекты, в которые были заведены немалые деньги.

«Для большинства же российских граждан проблемы с доходами и деньгами как были, так и остаются основным источником головной боли», — высказала свое мнение эксперт.

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