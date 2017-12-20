Москва, 20 декабря, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Закон о праве не публиковать информацию о банках, которые участвуют в финансировании оборонных предприятий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. В Госдуме опасаются, что нормы коснутся не только тех кредитных организаций, которые финансируют гособоронзаказ, но и вообще любых ООО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Теперь вся информация о банковском сопровождении гособоронзаказа будет засекреченной. Ранее все банки без исключений должны были публиковать на сайте Центробанка РФ информацию о финансировании оборонных предприятий. Однако в правительстве сочли, что такую информацию не стоит афишировать в целях безопасности и обороноспособности страны.

Как объяснял ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), нововведение направлено на защиту гостайны, а также вводит допконтроль за финансированием предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Действующие нормы законодательства не позволяют контролировать прохождение финансовых средств, в том числе направленных из госбюджета на выполнение государственных контрактов по гособоронзаказу. Эти же нормы не позволяют сохранять режим секретности и гостайны. Поэтому законопроект направлен на разрешение этих двух проблем», — отметил Мельников.

Так, закон обезопасит российские банки, финансирующие оборону, от возможных западных санкций, поскольку информация о таких банках будет закрыта.

Окончательный список банков и организаций, которые будут вправе не публиковать сведения о своих финансовых операциях, правительство будет устанавливать самостоятельно. Но, как отмечают в профильном комитете Госдумы по финансовому рынку, нововведение как минимум коснется еще и аудиторского сопровождения гособоронзаказа, а также может распространяться как на муниципальном, так и на федеральном уровне.