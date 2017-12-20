Ярославль, 20 декабря, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Власти Ярославской области просят перенести на год прием полномочий у местных властей в сфере водоснабжения и водоотведения. Соответствующие поправки в региональный закон начала рассматривать областная дума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Заседание комитет ЖКХ в Яроблдуме

Закон о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения был принят в конце 2016 года по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, причем сам переход должен был состояться с 1 января 2018 года. Региональные власти забрали у крупных городов — Ярославля и Рыбинска — водоканалы, однако теперь просят отложить передачу полномочий до 1 января 2019 года. Правительства объясняет это тем, что муниципалитеты не успели передать им все имущество.

«В настоящее время мы приняли имущество только от нескольких муниципальных образований: Мышкинского, Пошехонского, Угличского районов, а также от Ярославля и Рыбинска. Это 25%. Местные власти по разным причинам не успели оформить все документы», — сказал на заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике заместитель директора департамента ЖКХ Сергей Колесников.

Помимо переноса сроков передачи полномочий региональные власти решили «скинуть» с себя часть ответственности в этой сфере. В частности, в поправках в региональный закон уточняется, что на уровень региона переходят полномочия только в отношении централизованных систем водоснабжения. Остальное — колодцы в деревнях и селах — остается местной власти. А в населенных пунктах, где централизованные системы есть, местной власти придется снова принимать полномочия, если владелец централизованных сетей не может либо отказывается исполнять обязанности по водоснабжению. Например, в случае банкротства организации. Такие предпосылки есть — в процедуре банкротства находится «Водоканал ЯГК», отвечающий за водоснабжение в ряде районов. Последняя новация вызвала у некоторых депутатов возмущение: выходит, что там, где все хорошо, регион забирает полномочия, а где плохо — скидывает их на местное самоуправление.

«Вы забрали водоканалы Ярославля и Рыбинска, а полномочия перейдут только с 2019 года. Зачем вы организуете переход имущественных прав быстрее, чем передачу полномочий? Вы уклоняетесь от ответственности. Переносить срок передачи полномочий не вижу оснований», — сказал депутат Ярославской областной думы Алексей Окладников.

Однако большинство членов комитета все же одобрили законопроект. Его принятие ожидается 21 декабря. В случае его одобрения в области сложится двойственная ситуация в сфере водоснабжения: города, не владея водоканалами, юридически будут отвечать за водоснабжение. На селе за колодцы будут отвечать местные власти, а в ряде районов предстоят долгие разбирательства с имуществом, часть которого принадлежит предприятиям-банкротом, а часть и вовсе не имеет хозяев. Спустя год после принятия регионального закона можно констатировать, как минимум, затягивание сроков реформы, а как максимум — серьезные проблемы в ее реализации.