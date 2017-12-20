Ярославль, 20 декабря, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Ярославский зоопарк потратил 973 тысячи рублей на приобретение экзотических животных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia Commons Эдипов тамарин

Согласно документации, опубликованной на сайте Госзакупок, в Ярославле появится лама, пары кошачьих лемуров и эдиповых тамаринов. Последние относятся к виду игрунковых обезьян из рода тамаринов. Как и у всех игрунковых, у эдипова тамарина на пальцах рук и ног (за исключением большого пальца) вместо ногтей когти.

Отличительный признак вида — это длинные, белые волосы, свисающие с головы до плеч. Животные должны появиться в ярославском зоопарке не позднее 20 декабря, прибудут они из Анапы.