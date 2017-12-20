Кемерово, 20 декабря, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области стали гораздо чаще гибнуть на рабочем месте. Наибольшее количество смертей с начала 2017 года произошло на угольных предприятиях, в сельском хозяйстве и строительстве. Такие данные приводит департамент труда и занятости населения Кемеровской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кузбасс

По данным заместителя начальника департамента труда и занятости населения Кемеровской области Анжелики Шматовой, всего за год на производстве погибло 45 человек: это на 36% больше, чем за аналогичный период 2016 года (33 сотрудника).

Вместе с тем чиновница отметила, что со второго полугодия количество несчастных случаев на производстве стало снижаться.

«Особенно снижение стало заметно в четвёртом квартале. В октябре произошло три несчастных случая с летальным исходом, в ноябре — два случая, в декабре — только один и хочется надеяться, что это последний в этом году», — отметила Анжелика Шматова.

Разбираясь в причинах смертей на производстве, специалисты профильного департамента пришли к выводу, что во всех случаях были нарушены требования охраны труда. Это послужило основанием для привлечения юридических лиц к административной ответственности в размере от 220 до 410 тысяч рублей.

Напомним, лидером по уровню смертельного травматизма на предприятиях Кузбасса является угольная отрасль, где одной из главных причин ЧП остается неудовлетворительная организация работ.

По данным администрации Кемеровской области, в первом полугодии на техническое перевооружение, реконструкцию действующих и строительство новых угледобывающих предприятий региона было направлено около 36 миллиардов рублей. Это на 10,2 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2016 года. Но от влияния пресловутого человеческого фактора это, как видно, не спасает.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП на шахте «Юбилейная» произошло в августе 2017 года, прямо перед Днем шахтёра. Под завалами тогда погибли 37-летний горный мастер и 54-летний машинист буровой установки.