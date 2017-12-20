Киев, 20 декабря, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Добровольно уйти в отставку, чтобы заслужить смягчение наказания и помилование, призвал президента Украины Петра Порошенко бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, соответствующее открытое письмо он разместил 20 декабря на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Вы и Ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться», — предложил Саакашвили в письме.

По его словам, часть преданных соратников Порошенко в неформальных беседах говорят, что украинский президент «потерял чувство реальности». При этом они создают «запасные аэродромы» для своего спасения, ожидая, что однажды президент окажется неспособным удерживать власть в своих руках.

«Президент, который добровольно ушёл в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», — заключил Саакашвили.

В тексте письма говорится также, что нежеланием проводить реформы на Украине Порошенко добился самого низкого рейтинга у жителей страны. Две причины — отсутствие реформ и коррупция — сделали Порошенко «самым большим разочарованием и антигероем для украинцев», пояснил экс-губернатор.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко опубликовал текст закрытого письма Саакашвили украинскому президенту. В нем оппозиционный политик высказался за деэскалацию конфликта и предложил начать переговоры с уполномоченным представителем президента.