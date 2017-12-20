Чебоксары, 20 декабря, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Народная артистка России, актриса Чувашского драматического театра Вера Кузьмина стала лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска». Она удостоена специальной премии в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Высокую награду также получат ещё 11 известных артистов, сообщается на сайте фестиваля.

Drama21.ru Вера Кузьмина

19 декабря были объявлены имена лауреатов специальной премии «Золотая маска». Награды удостоены 12 народных артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Курска, Мурманска и Чувашии. Лауреатами 2018 года в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» стали Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Иван Краско, Алла Покровская, Владимир Андреев, Галина Анисимова, Николай Боярчиков, Владимир Рецептер, Анатолий Гладнев, Юрий Бурэ-Небельсен, Алла Журавлева и Вера Кузьмина.

Одной из старейших актрис является 94-летняя Вера Кузьмина — народная артистка РСФСР, народная артистка СССР, артистка Чувашского государственного ордена Трудового Красного знамени академического драматического театра им. К.В. Иванова. Её творчество известно не только в республике, но и далеко за ее пределами. Почти за 70 лет работы в театре она воплотила на сцене сотни образов и ролей, играя в пьесах русской и зарубежной классики, современной драматургии, чувашских авторов.

Из огромного числа ролей, созданных Верой Кузьминой, особо выделяются образы матерей из спектаклей «Черный хлеб» (Хура çăкăр) Николая Ильбекова, «Кроваваясвадьба» (Юнлăтуй) Гарсиа Лорки, «Сибирская дивизия» (Çĕпĕрдивизийĕ) «Кукушкавсекукует» (Куккук çаплахавăтать) Николая Терентьева, «Нарспи» Константина Иванова, «Айдар» Петра Осипова, «Ежевика вдоль плетня» (Çатан карта çинчи хура хăмлаçырли) Бориса Чиндыкова.

«Вера Кузьминична является крупнейшим мастером сцены, талантливейшей артисткой, гордостью чувашского народа. Уникальный дар перевоплощения, огромное трудолюбие, высокий профессионализм, глубокое знание жизни, мудрость — качества, помогающие актрисе в создании неповторимых образов, которые навсегда вошли в сокровищницу чувашского национального искусства», — говорят театралы.

Вера Кузьмина удостоена высоких государственных наград. Награждена орденами «Дружбы народов» (1983 год), «За оборону Москвы» (1944 год), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999 год), медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.» (1947 год). В 1992 году стала лауреатом Государственной премии Чувашской Республики им. К.В. Иванова, занесена в Книгу почета Трудовой Славы и героизма ЧАССР (1973 год).

Отметим, «Золотая маска» — российская национальная театральная премия, учреждённая Союзом театральных деятелей России (СТД РФ) в 1993 году по инициативе народного артиста СССР Михаила Ульянова (председатель СТД РФ в 1986—1996 годах). Первая церемония вручения состоялась в 1995 году.