Детройт, США, 20 декабря, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Компания Jeep решила показать автолюбителям внешний вид своего внедорожника Jeep Cherokee 2019 и выложила изображения в сеть, это сразу же спровоцировало бурную реакцию автомобильного сообщества, фотографий новой машины опубликовал портал Сar and Driver.

caranddriver.com Модель Jeep Cherokee

Издание отмечает, что когда нынешняя модель Jeep Cherokee дебютировала в 2013 году на автосалоне в Нью-Йорке, его вид сразу сравнили с хищным насекомым.

Модель хорошо себя зарекомендовала и Jeep особо не спешила обновлять её. Но, шесть лет — достаточно большой срок и поэтому компания решила в 2019 году все-таки выпустить новую модель.

Некоторые эксперты отмечают, что образ хищного насекомого исчез и новая машина оставляет впечатление, что теперь она стала «как все».

Странная и сложная система двойных фар исчезла и сейчас автомобиль имеет обычные передние фары, что придало ему вполне привычный внешний вид. Сообщается, что обновленная модель кроссовера будет представлена 16 января на автосалоне в Детройте.

Напомним, среднеразмерный кроссовер Jeep Cherokee компания показала в ноябре 2013 года на мотор-шоу в Нью-Йорке. В 2013-м же году эксперты организации Euro NCAP назвали его лучшей машиной в своём классе.