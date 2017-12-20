Москва, 20 декабря, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Генпрокуратура Российской Федерации проверит все уголовные дела о «шпионских устройствах» после большой пресс-конференции президента страны Владимира Путина. Об этом RT сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«По инициативе ведомства такая проверка начата по всей России, — сказал он. — Будем изучать, есть ли перегибы в регионах с применением этой нормы (ст. 138.1 УК «Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»)».

Куренной отметил, что итоги проверки, которая может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев, будут подведены в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президенту РФ Владимиру Путину во время пресс-конференции задали вопрос об уголовном преследовании фермера из села Лопатки Лебяжьевского района, который купил GPS-трекер на сайте китайского интернет-магазина для слежки за коровами.

Как признался Путин, отвечая на вопрос журналиста, он даже не в курсе, что такая статья есть в российском законодательстве.

Читайте также: Владимир Путин: «К котам привинчивают GPS, а тут — корова»

А также: Преследуемый законом курганский фермер рассказал, почему купил GPS-трекер