Вашингтон, 20 декабря, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил о принятии исторического законопроекта по сокращению налогов, об этом глава Белого дома сообщил 20 декабря на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сенат США поддержал крупнейшую за 30 лет налоговую реформу, предложенную президентом.

Завтра, 21 декабря, документ поступит в палату представителей США, в случае его одобрения он будет подписан Трампом и обретет силу закона.

В случае положительного исхода голосования, в Белом доме состоится пресс-конференция, добавил президент.

Законопроект предлагает резкое снижение налогов для корпораций и состоятельных налогоплательщиков, что, по мнению Республиканской партии, будет способствовать развитию промышленности в стране.

Сенат США поддержал реформу 51 голосом при 48 выступивших против, как и отмечали эксперты, законопроект был поддержан Республиканской партией, в то время как Демократическая партия голосовала против.

Несмотря на то, что палата представителей уже голосовала за данный документ, ей предстоит вновь утвердить его, так как Сенат внес незначительные корректировки. Аналитики убеждены, что нижняя палата американского парламента без труда одобрит реформу.