Москва, 20 декабря, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Нефть 19 декабря привлекла более внятный спрос после двух дней снижения и умеренно прибавила в цене, пробив отметку $63 и коснувшись области сопротивления $63,50 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефтяная вышка

По его мнению, в целом движения в сырьевом сегменте, как и в последние дни, носили весьма сдержанный характер — игроки решили взять передышку после недавнего скачка котировок к новым максимумам 2,5-летней давности.

«Локально актив укрепился на подтверждении прежде обозначенных сроков устранения неполадок на нефтепроводе в Северном море. Восстановительные работы обещают завершить в течение 2−4 недель (дата отсчета — 11 декабря).

Так что до конца 2017 года опасения крупных перебоев в поставках еще дадут о себе знать и, вероятно, продолжат, как минимум, удерживать актив от более агрессивных продаж», — полагает эксперт.

Также котировки выросли на ожиданиях улучшения статистики из США. И это ожидания оправдались. Запасы сырой нефти, по данным Американского института нефти, сократились на 5,2 млн баррелей против прогноза снижения всего на 440 тыс., запасы в Кушинге выросли незначительно, на 70 тыс. баррелей, а запасы бензина замедлили рост до 2 млн баррелей против ожиданий роста увеличения на 2,5 млн.

«Конечно, это не безупречная статистика, но, по крайней мере, объемы сырой нефти падают пять неделю кряду, и это принесло некоторое облегчение быкам по Brent», — отметил Мащенко.

Теперь игрокам нужно увидеть аналогичные или чуть более оптимистичные цифры в официальном отчете минэнерго США 20 декабря, чтобы котировки смогли продолжить подъем в краткосрочной перспективе.

«Но также важно, чтобы релиз отразил сокращение объемов добычи, что вполне возможно, ведь буровая активность на прошлой неделе пошла на спад. Если так, Brent может протестировать отметку $63,50 и направиться к $64», — считает эксперт.

Читайте также: У нефти благоприятные условия для роста