Киев, 20 декабря, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Киев не должен вмешиваться в работу антикоррупционных органов в стране, заявил еврокомиссар Йоханнес Хан, сообщают 20 декабря украинские «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, Еврокомиссия готова поддерживать Украину только в том случае, если Киев продолжит бороться с коррупцией и откажется от попыток взять под контроль деятельность национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и других подобных институтов.

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Отмечается, что в ближайшее время президент Украины Петр Порошенко проведет встречу в Евросоюзе по вопросу о деятельности антикоррупционных органов на Украине. Также позицию Еврокомиссии поддерживает Германия. В частности, представитель немецкой партии «Христианско-демократический союз» Норберт Реттен заявил, что Порошенко не должен смешивать бизнес и политику.

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«Петр Порошенко должен сделать выбор, предпочитает он быть президентом или олигархом: страна или деньги», — сказал Реттен.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал с участием НАБУ и Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Обе структуры обвиняют друг друга в уголовных делах и препятствовании работе. Однако большинство международных организаций, а также США, под патронажем которых находится НАБУ, осудили конфликт на Украине и призвали не препятствовать работе антикоррупционных органов.