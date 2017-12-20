Москва, 20 декабря, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Депутаты фракции КПРФ Госдумы намерены инициировать обсуждение постановления в связи со 100-летием ФСБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом сообщил депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ).

Ольга Зенькович ИА REGNUM Уменьшенная копия памятника подарена Харитонову Ириной Хакамадой и Борисом Немцовым

«КПРФ предлагает проект заявления Госдумы о столетии создания Всероссийской чрезвычайной комиссии о борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК)», — сказал парламентарий.

Ранее коммунистам удалось убедить зал в необходимости установить на Лубянке памятник Дзержинскому.

«Сегодня ФСБ без этого памятника на Лубянке осиротела», — указал он.