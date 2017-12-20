Токио, 20 декабря, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Проект спутника IDEA OAG 1 для отслеживания космического микромусора не будет возобновляться после аварии разгонного блока «Фрегат», заявил в интервью РИА Новости глава отдела по работе с прессой компании Astroscale Japan Тиэ Ногути.

Astroscale.com ИСЗ ELSA-d

По его словам, решение было трудное: были взвешены все за и против и учтены мнения партнеров и спонсоров проекта IDEA OAG 1 (Orbital Debris Monitoring).

«В результате компания пришла к мнению о нецелесообразности возобновления проекта и строительства IDEA OAG 2», — сказала Ногути.

Это также связано с тем, что компания в настоящее время ведет работу над новым проектом — спутником ELSA-d (End of Life Services by Astroscale — demonstration)». Он будет отслеживать крупный космический мусор.

Ногути пояснила, что на орбите уже работают 1,4 тыс. действующих спутников, а через десять лет их будет в 10 раз больше — уже 14 тыс. Соответственно, будет расти и число спутников, вышедших из строя и превратившихся в космический мусор.

«Задача ELSA-d будет заключаться в том, чтобы удалять с орбиты эти неработающие объекты», — уточняет представитель компании.

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Он должен был доставить на орбиту российский спутник «Метеор-М» и ещё 18 малых космических аппаратов, в числе которых был и IDEA OAG 1. Запуск оказался неудачным, разгонный блок со спутниками упал в океан.

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Причиной аварии Роскосмос назвал «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя» из-за несовершенства программных алгоритмов. Некорректная работа программного обеспечения сочеталась с неверно выставленными начальными азимутами ракеты-носителя и разгонного блока на стартовом комплексе космодрома Восточный.