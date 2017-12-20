Токио, 20 декабря, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своем желании вывести китайско-японские отношения на «новый этап», передает 19 декабря агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Согласно японскому изданию Kyodo News, Абэ во время своей речи в Токио заявил, что 2018 год знаменует собой 40-ю годовщину подписания китайско-японского договора о мире и дружбе, а также о своем желании использовать данную возможность, чтобы укрепить двусторонние отношения на высшему ровне, перейдя тем самым на «новый этап».

Однако, это не первый случай, когда японский лидер заявляет о своем желании и готовности улучшить отношения с Китаем.

Еще 11 сентября 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин встретился с Абэ в кулуарах 25-го саммита АТЭС, который прошел во Вьетнамском Дананге. Тогда Абэ заявил о намерении сотрудничать с Китаем во имя развития взаимовыгодного стратегического партнерства между странами в преддверии 40-й годовщины подписания договора.

По его словам, Япония надеется укрепить отношения с Китаем на высшем уровне, в том числе, развивая проект «Нового шелкового пути».

Еще раз тема инициативы «Один пояс — один путь» была поднята Синдзо Абэ 14 ноября на Филиппинах в кулуарах форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он выразил надежду, что эта инициатива Поднебесной сделает значительный вклад в дело мира и процветания, а Япония всячески этому содействовать.

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Отметим, однако, что подобные заявления Абэ никак не снимают наличествующие противоречия между странами в вопросе территориальных споров в Восточно-Китайском море между Китаем и Японией. Кроме того, Китай не снимает исторические счеты с повестки дня, полагая, что пока Япония не принесла извинения за преступления прошлого в адрес Китая, полноценной нормализации отношений быть не может.

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