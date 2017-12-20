Салехард, 20 декабря, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Ямальских оленеводов волнует сокращение поголовья оленей, неплатежи за уже сданное мясо, реорганизация отрасли и теневой рынок пантов. На прямой линии губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина были подняты три основные проблемы АПК региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На реорганизации ямальского оленеводства настаивают ветеринары и учёные. Необходимость реформирования данной сельскохозяйственной отрасли показала вспышка в регионе сибирской язвы летом 2016 года. Напомним, от сибирской язвы летом 2016 года погиб 12-летний ребенок и 2,3 тысячи оленей. Заразились 24 тундровика. Карантин в ЯНАО в связи со вспышкой язвы был объявлен 25 июля и снят 31 августа 2016 года.

Как отмечают специалисты, до 2016 года последний случай вспышки сибирской язвы фиксировался на Ямале в 1941 году. С 1968 года вся территория ЯНАО была официально признана чистой от данной инфекции, и оленей с 2007 года перестали от неё прививать, хотя жизнеспособность возбудителя сибирской язвы — 100 и более лет. Проверка прокуратуры ЯНАО подтвердила, что при наличии на территории округа неблагополучных пунктов по сибирской язве поголовье северных оленей округа не вакцинировалось против названного заболевания. Границы угрожаемых территорий не определялись, и на учёт олени не ставились. Программы по профилактике сибирской язвы не разрабатывались органами ветеринарной службы Ямала.

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Руководитель службы ветеринарии ЯНАО Андрей Листишенко заявил журналистам в ноябре, что 2017 год оказался для его ведомства проблемным: поголовное биркование оленей, большая прививочная кампания, переход на электронные сертификаты. Расходы бюджета на вакцинацию составили 134 млн рублей. На эти деньги приобретены средства связи, спецодежда для 157 специалистов, предметы жизнеобеспечения в условиях тундры, ветеринарное оборудование, оплачена работа привлечённых сезонных работников и 709 вертолётных вылетов. Привито 80% всех ямальских оленей. По предварительным оценкам, поголовье стада северных оленей в ЯНАО сегодня составляет 682 тыс. животных. Причём природная кормовая база рассчитана на 400 тыс. голов.

Для нормального развития оленеводческой отрасли в Ямало-Ненецком округе поголовье, которое живёт лесотундровым подножным кормом, нуждается в сокращении, так как сегодня наблюдается диссонанс между количеством оленей и кормовой базой. Регулятором численности животных начинает выступать сама природа: падеж, бескормица, сибирская язва. Ягельные пастбища не успевают восстанавливаться, и не редкостью стало каслание по моровым местам. По расчетам ученых, на восстановление выбитых лишайниковых пастбищ потребуется не менее 50 лет при полном прекращении выпаса. От учёных прозвучало предложение о перераспределении животных из наиболее загруженных Ямальского и Тазовского района в Надымский и Красноселькупский, где численность оленей не столь высока.

Кроме того, предлагается развивать изгородное оленеводство, то есть отказаться от выпаса, чтобы животные кормились с человеческих рук. Как передает пресс-служба губернатора ЯНАО, ректор Саамского образовательного института (Финляндия) Лииса Холмберг сообщила, что залог рентабельности оленеводства — глубокая переработка животного. В Финляндии, по её словам, олень перерабатывается весь, вплоть до костей, хрящей и копыт. Мясо, субпродукты и панты используются в пищевой и фармацевтической промышленности, а кости, уши, хрящи животных идут на производство лакомств для кошек и собак. Ямалу необходимо найти верные пути по глубокой переработке оленей, считает учёная из Финляндии.

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Однако ветеринары и учёные столкнулись с сопротивлением людей, занимающихся лесотундровым оленеводством, не желающих бирковать животных и прививать. Коренными народами нововведения пока воспринимаются в штыки.

«Никаких резких движений делать не нужно. Мы, безусловно, должны слушать науку и наших оленеводов. Есть общее понимание, что нам нужно сделать. Могу сказать, что это не будет болезненно и через какую-то силу. Мы говорим не о поголовье оленей, а говорим, прежде всего, о семьях, о людях, коренных жителях, которые живут в очень тяжелых климатических условиях, и ничего другого по большому счету не имеют. Это очень хрупкий мир. Мы сторонники «семь раз отмерить, а потом отрезать». Будет максимальное число площадок для обсуждения этой проблемы», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на прямой линии 19 декабря 2017 года.

В планах департамента АПК заготовить в 2017 году около трёх тысяч тонн оленины, из них 500 тонн пойдёт на экспорт. На сегодня заготовлена треть от запланированного. Основную часть продукции реализуют внутри округа — через розничные торговые сети и по заказу социальных учреждений. Однако оленевод Андрей Худи из Ямальского района на прямой линии с губернатором Ямала пожаловался, мол, оленя на забойных точках принимают, а расплату за него откладывают на потом. Отметим, что за одного оленя ямальский фермер может получить на заготовительной базе до 20 тыс. рублей. Причём оленеводы неоднократно поднимали вопрос о повышении закупочной цены на рога, панты, мясо и субпродукты.

«Вы приводите оленей на забойную точку, и там просто нет оборотных средств. Эту проблему мы решали еще в прошлом году. В этом году мы забойные компании оборотными средствами обеспечили. Эту проблему знаю. Возьму на контроль. И через директора департамента АПК обязательно уточню. Может, не до конца дошло еще», — ответил Дмитрий Кобылкин на жалобу оленевода.

Также на прямой линии был поднят вопрос, что от биркования оленей тундровики отказываются по явной причине — им невыгодно сдавать мясо, когда в цене панты, которые можно продать подпольно и за доллары. Поэтому они разводят большие стада, что не в силах прокормить ямальская природа.

«Когда купировали оленей, мы, к сожалению, не удержали рынок пантов. Рынок пантов — это теневой рынок. На нем крутятся огромные деньги — около 2,5 миллиарда рублей на территории Ямала годовой оборот на этом рынке. Для того чтобы скупать панты и направлять сертифицированную продукцию производителю, для этого нужно провести очень серьезную работу. Мы этой работой занимаемся, не переживайте. Этот рынок мы обязательно будем контролировать», — заявил в прямом эфире Дмитрий Кобылкин.