Москва, 20 декабря, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Специалисты компании ESET обнаружили в Google Play новый банковский троян, маскирующийся под приложения для мониторинга курса криптовалют Crypto Monitor и StorySaver, а также под инструмент для загрузки историй из Instagram. Об этом, как передают Banki.ru, сообщили в антивирусной компании.

Infoprofessional21.com Вирус

«Приложения набрали в общей сложности 1 тыс. —5 тыс. загрузок и были удалены 4 декабря после предупреждения специалистов ESET», — передает вещатель.

Отмечается, что кроме заявленных функций, вредоносные приложения выводили на экран собственные сообщения, перехватывали СМС, похищали логины и пароли мобильного банка, используемые для двухфакторной аутентификации.

Ранее ряд СМИ сообщил, что фейковые приложения «Сбербанк Онлайн», заражённые вирусами, распространяются в интернете. С помощью вируса злоумышленники получают доступ к данным клиентов банка и реальному аккаунту в системе «Сбербанк Онлайн».

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