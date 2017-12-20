Пекин, 20 декабря, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Курс юаня второй день подряд раз незначительно вырос по отношению к доллару США, сообщает 20 декабря агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Валюта Поднебесной «отбил» у американской 32 базисных пункта, достигнув курса 6,6066 юаней за доллар США.

Таким образом за два дня юань прибавил 96 базисных пунктов, пока так и не сумев «отыграть» позиции, упущенные за предыдущие три рабочих дня.

В итоге, юань вплотную приблизился к верхнему пределу курсового коридора 6,6 — 6,7 юаней за доллар, который ему сулят некоторые китайские эксперты, которые уверены, что юань не выйдет до Нового года за эти пределы, повторив показатели конца 2016 года.

Власти Китая объясняют периодические колебания курса Юаня широкомасштабной финансовой реформой, проводимой еще с 2015 года. По ее завершению, власти надеются в том числе усовершенствовать систему расчета курса валюты.