Москва, 20 декабря, 2017, 08:17 — ИА Регнум. «Газпром» подписал дополнение к контракту с «Югоросгаз», согласно которому с 2018 года планируется увеличение ежегодных объемов поставок российского газа в Сербию с 1,5 млрд до 2 млрд кубометров, сообщает 19 декабря пресс-служба «Газпрома».

Газопровод

Документ в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и гендиректор ГП «Сербиягаз», член Наблюдательного совета АО «Югоросгаз» Душан Баятович.

«Объемы поставок российского газа в рамках действующего контракта, начиная с 2018 года, будут увеличены с 1,5 млрд куб. м до 2 млрд куб. м в год», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, контракт на поставку в Сербию газа из России был подписан 27 марта 2013 года. Заключено соглашение было между ООО «Газпром экспорт» и АО «Югоросгаз» — в целях реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии от 13 октября 2012 года. Сам контракт продолжит действовать до конца 2021 года.

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Отметим, что в 2016 году в Сербию было поставлено 1,75 млрд куб. м газа, что на 4,3% больше, чем в 2015 году. В ноябре 2017 года был уже достигнут уровень поставок 2016 года, а именно 1,75 млрд куб. м. Объемы, превышающие годовые контрактные количества, были поставлены в рамках допсоглашений к контракту.